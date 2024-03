Perla Vatiero è la vincitrice della 17esima edizione del Grande Fratello, battendo la favorita, Beatrice Luzzi, con il 55% dei voti. La mattina di martedì, i finalisti, dopo essere stati a Milano per registrare la puntata di Verissimo, si sono ritrovati con gli ex concorrenti per festeggiare di nuovo nella capitale. Non tutti però erano presente al party, tra questi Beatrice che svela il motivo.

La festa del GF

Il Grande Fratello è terminato e per i gieffini è tempo di festeggiare. Dopo l’ultima puntata del reality show condotto da Alfonso Signorini da 5 edizioni, i concorrenti si sono ritrovati per un grande party di fine stagione. Dai “veterani” Rosy Chin, Anita Olivieri e Letizia Petris a Giuseppe Garibaldi, Marco Maddaloni e gli ultimi arrivati come Alessio Falsone, Sergio D’Ottavi e perfino Rebecca Staffelli. Insomma c’erano proprio tutti, o quasi. Oltre a Massimiliano Varrese, Beatrice Luzzi ha deciso di non unirsi a quelli che sono stati i suoi coinquilini per sei mesi. Ma l’attrice ha una motivazione valida. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva)