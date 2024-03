Anita Olivieri, dopo il Gf rivela su Signorini: “Come si è comportato con me”

Gossip. Anita Olivieri, in seguito alla sua uscita dal “Grande Fratello”, ha voluto condividere una riflessione su come Alfonso Sigorini si è comportato nei suoi confronti durante il suo percorso all’interno della casa. Scopriamo insieme le parole dell’ex gieffina. (Continua a leggere dopo la foto)

Leggi anche: Beatrice Luzzi, la clamorosa notizia dopo il Grande Fratello

Leggi anche: La bella e famosa attrice presto mamma bis: è incinta per la seconda volta

Anita Olivieri e il rapporto con Alfonso Signorini

In numerose occasioni, Alfonso Signorini ha ripreso Anita Olivieri durante il suo percorso all’interno della casa del “Grande Fratello”, così come ha fatto con altri partecipanti del programma, evidenziando errori e comportamenti poco coerenti. Mentre i fan di Beatrice Luzzi hanno espresso delusione per la mancanza di provvedimenti disciplinari più severi da parte di Signorini, i sostenitori di Anita hanno spesso criticato il conduttore per essere strato eccessivamente duro con la loro beniamina. Recentemente, in risposta alle pressanti domande dei suoi fan riguardo al comportamento di Signorini, Anita Olivieri ha deciso di rompere il silenzio attraverso una serie di storie sui social. In queste riflessioni, l’ex concorrente del “Grande Fratello” ha sottolineato di essere stata messa sotto pressione, ma ha anche affermato di aver sempre saputo gestire ogni situazione. La sua presa di posizione ha attirato l’attenzione dei fan, dividendo ulteriormente l’opinione pubblica su questa controversia. Mentre alcuni continuano a sostenere che Signorini sia stato troppo severo con Anita, altri difendono il conduttore sostenendo che stesse solo svolgendo il suo ruolo di giudice imparziale all’interno del programma. (Continua a leggere dopo la foto)

Le parole di Anita Olivieri

“Credo che se le cose nella vita ti capitano e capitano proprio a te, anche se a volte sono cose difficili e toste, è perché tu le puoi reggere. Io ho iniziato a pensare che se le cose sono capitate a me e io sono stata messa sotto una certa pressione, è perché evidentemente le posso reggere, gestire e sono una persona capace di uscirne. Questo è quello che mi sono sempre detta nei momenti di difficoltà in generale. Ti capita una cosa perché tu puoi reggere e rispondere su tutto. Quindi sono grata di questa cosa. Spesso mi dimentico che ho 26 anni, che possono essere tanti o pochi, ma che ho tutta la vita davanti e sono molto felice della persona che sono. Ho i miei pregi e i miei difetti, ma ho lavorato tanto su di me. Ne ho prese tante nella vita. Se succedono le cose c’è un motivo”, ha dichiarato Anita Olivieri in merito al suo rapporto con Alfonso Sifnorini. (Continua a leggere dopo la foto)

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva