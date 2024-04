“Belve”, Salvini e l’intervista di Fedez: scoppia la bufera

Uno dei programmi più apprezzati sui canali della tv pubblica è sicuramente Belve. Talk show condotto da Francesca Fagnani che ad ogni puntata ospita personaggi della tv e della politica e pone loro domande scomode su scomodi sgabelli. Ieri 2 aprile si è aperta la nuova stagione del programma e tra gli intervistati c’era Loredana Bertè, Carla Bruni e Matteo Salvini, il più chiacchierato di tutta la serata. Infatti, pare che in un fuori onda, il ministro dei trasporti abbia posto alcune domande su Fedez alla conduttrice, facendo scoppiare una bufera. Ecco cosa è successo.

Salvini e l’intervista di Fedez

Prima di fare la consueta foto al centro dello studio con la padrona di casa, Salvini le avrebbe chiesto sottovoce: “Hai fatto Fedez vero? Com’è andata con lui? Era inc**zoso? perché mi hanno detto che…“, gesticolando a tal punto da simulare una scena molto concitata. Non sappiamo come il politico sappia queste informazioni, ma in pochi secondi, le insinuazioni sono arrivate oltreoceano su uno dei dispositivi di Fedez, che ha prontamente commentato su Instagram. (continua dopo il video)

"Ma com'è andata con Fedez?" #Belve

Il vicepremier si informa sulla stretta attualità pic.twitter.com/E0YBxrlT3W — Il Grande Flagello (@grande_flagello) April 2, 2024

E mentre la puntata di Belve andava in onda, Fedez è dall’altra parte del mondo, a Miami con i figli e i suoi genitori. Un viaggio di famiglia dopo quello che Chiara Ferragni ha fatto a Dubai durante la settimana di Pasqua. Con una Instagram storie, il rapper ha commentato il frame video. (scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva)