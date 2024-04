Il 30 marzo, Aurora Ramazzotti e il suo compagno Goffredo Cerza hanno festeggiato il primo compleanno di Cesare. Un momento speciale per tutta la famiglia, attimi di gioia fissati nella memoria che non trovano lo stesso trattamento durante le feste pasquali. In queste ore Aurora ha condiviso con i suoi fan una triste notizia sul figlio. Vediamo cosa succede.

Leggi anche: Flavio Briatore rompe il silenzio dopo il ricovero in ospedale: le sue parole

Leggi anche: “Nozze lampo” per la famosa ex concorrente del “Grande Fratello”: cosa c’è dietro

Aurora Ramazzotti, la triste notizia sul figlio Cesare

La Pasqua è un momento da condividere in famiglia e Aurora e Goffredo hanno deciso di trascorrere queste giornate in compagnia dei genitori di lui. Purtroppo questi giorni di festa si sono rivelati tutt’altro che rilassanti. Cesare non ha fatto chiudere occhio a mamma e papà a causa di una febbre alta che da non lo fa dormire da tre giorni. Aurora e Goffredo da bravi genitori gli sono rimasti accanto tra coccole e amore. Cesare ha solo un anno e Aurora è oramai abituata alle notti insonni, ma questa mattina il piccolo l’ha lasciata senza parole. (scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva)