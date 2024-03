Home | Flavio Briatore rompe il silenzio dopo il ricovero in ospedale: le sue parole

Nelle ultime ore hanno destato preoccupazione le condizioni di salute di Flavio Briatore. Il famoso imprenditore è stato operato al cuore al San Raffaele di Milano per un tumore cardiaco benigno. Dopo l’operazione, Briatore ha immediatamente rotto il silenzio. (Continua…)

Flavio Briatore operato al cuore

Flavio Briatore è stato operato al cuore al San Raffaele di Milano per un tumore cardiaco benigno. Le sue condizioni di salute avevano destato molta preoccupazione. Per fortuna, però, l’operazione è andata a buon fine e Briatore è tornato subito a sorridere, come dimostra la foto pubblicata da Elisabetta Gregoraci sui social. Dopo l’operazione, inoltre, Briatore ha rotto immediatamente il silenzio. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)