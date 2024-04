Kate Middleton, la triste rivelazione sulla malattia: cosa sta affrontando

Dopo la decisione di Kate Middleton di rendere nota la sua battaglia con la malattia si è diffuso un sentimento generale di preoccupazione e sgomento. Ora spuntano alcune nuove notizie su ciò che la Duchessa di Cambrige sta affrontando realmente in questo delicato periodo.

Preoccupazione per la Royal Family

La notizia del tumore diffusa da Kate Middleton ha fatto il giro del mondo e ora in tanti si chiedono come la principessa stia affrontando le cure e i trattamenti. L’entità del problema non è stata specificata e Kate si è dimostrata ottimista sulla sua guarigione, ma questo non basta a scacciare la preoccupazione dei sudditi che ora si interrogano sugli equilibri della Corona Inglese. In effetti già l’allontanamento di Harry e Meghan e successivamente la notizia del tumore di Re Carlo e di Kate Middleton avevano cominciato a dare l’idea che anche la stabilità della Royal Family possa vacillare.

I progetti di Harry e Meghan

Kate Middleton avrebbe ora bisogno di riposo e tranquillità per affrontare i trattamenti suggeriti dal suo team di medici. Ma nel frattempo ci sono diverse novità a minare l’equilibrio nella Royal Family. Olteoceano, i duchi di Sussex Harry e Meghan hanno deciso di produrre una serie televisiva di cui saranno anche i protagonisti. La serie è destinata alla piattaforma streaming Netflix e, da quanto viene riportato, non dovrebbe essere incentrata sulle diatribe interne alla famiglia reale. Ma non basta questo a togliere gli imbarazzi e Meghan è al centro dell’attenzione anche per un’altra questione.

