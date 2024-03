Kate Middleton e il video rivelazione sul tumore: quali sono i sintomi a cui fare attenzione

Kate Middleton ha sconvolto il mondo con il video pubblicato ieri, 22 marzo 2024. Nella clip, la principessa di Galles si mostra per la prima volta dopo un lunghissimo periodo di assenza dalle scene e parla della diagnosi di tumore ricevuta a gennaio. Ora gli esperti provano a raccogliere i dati e a darci qualche informazione in più sulle possibilità di guarigione di Kate.

Il video rivelazione di Kate Middleton

Nei mesi scorsi, infatti, un comunicato di Kensington Palace aveva informato i sudditi su una non meglio specificata “operazione all’addome” a cui Kate Middleton si sarebbe dovuta sottoporre. Il silenzio delle settimane successive hanno pesato come un macigno tanto che i media si sono lanciati in centinaia di speculazioni su dove si trovasse Kate. Forse per quietare gli animi di tutti, la principessa ha finalmente deciso di rompere il silenzio e rendere nota la sua situazione. (Continua dopo la foto…)

Lo choc della diagnosi

Purtroppo, le preoccupazioni sorte durante il lungo periodo in cui la principessa non si è mostrata al pubblico erano fondate perché lei stessa ne ha rivelato il triste motivo. Kate Middleton ha annunciato di avere un tumore, scoperto proprio dopo l’operazione all’addome di gennaio scorso. La principessa era stata ricoverata alla London Clinic per un intervento che doveva essere risolutivo, ma allora il suo team medico aveva riscontrato solo un tumore di natura benigna e le aspettative erano che presto la principessa si sarebbe completamente ripresa. Ma purtroppo così non è andata e dopo una biopsia post intervento è arrivato lo choc della diagnosi. (Continua dopo la foto…)

Il messaggio per infondere speranza

Come Kate stessa ha spiegato nel video, i medici le hanno consigliato di sottoporsi subito ad un trattamento di chemioterapia, iniziato a partire da fine febbraio. Nel video, la duchessa di Cambridge si è mostrata ottimista sulla sua guarigione e anche secondo il parere degli esperti il cancro potrebbe essere stato rilevato in tempo per consentire la massima efficacia delle cure. Ma che tipo di tumore avrebbe colpito la futura regina d’Inghilterra a soli 42 anni? Nonostante il desiderio di privacy per un momento così delicato, la duchessa ha scelto di condividere la sua storia anche per sensibilizzare e per infondere forza e speranza a chi come lei sta vivendo una situazione analoga.

