La virologa Ilaria Capua è intervenuta su un tema caldo e sull’eventualità di una prossima emergenza. Negli ultimi tempi è infatti uscita una notizia destinata a minacciare la nostra tranquillità. All’orizzonte c’è l’ipotesi di una nuova pandemia e la situazione è ora in mano agli esperti che si stanno confrontando per elaborare un piano di azione mirato a contenere i rischi. Ecco tutto quello che sappiamo sulla Malattia X di cui si fa tanto parlare.

Cos’è la Malattia X di cui si sta parlando

L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha più volte citato tale Malattia X, una condizione ipotetica provocata da un agente patogeno sconosciuto che comporterebbe gravi rischi per la salute. Per il momento non ci sono molte informazioni certe riguardo a questa patologia ma, nel 2018, gli scienziati dell’OMS hanno deciso di inserirla nell’elenco delle malattie prioritarie in cui compaiono Ebola, febbre emorragica Crimea-Congo, malattia da virus Marburg, Zika, infezione causata dal coronavirus SARS-CoV-2 e altre ancora. Per riuscire a fare chiarezza sulla Malattia X, a gennaio 2024 è stato anche organizzato un convegno di esperti per elaborare un piano di azione. Memori della scorsa pandemia Covid, pare che la comunità scientifica stia prendendo molto seriamente la nuova malattia e che non voglia farsi prendere alla sprovvista. Ma cosa sappiamo finora e quali sono le probabilità che scoppi una nuova pandemia? In nostro aiuto arriva la virologa Ilaria Capua intervistata sul tema dal “Resto del Carlino”.

“Un’altra pandemia è inevitabile” parla Ilaria Capua

Sulla questione della Malattia X si è espressa la virologa, saggista e divulgatrice scientifica Ilaria Capua, intervistata dal “Resto del Carlino”. Ilaria Capua è una virologa di fama mondiale che ha lavorato per sette anni negli Stati Uniti come dirigente dello One Health Center in Florida e ora alla John Hopkins University di Bologna. L’articolo riporta un botta e risposta su una questione che sta allarmando molto ovvero l’ipotesi di una nuova pandemia. Il giornalista ha chiesto chiarimenti in merito a quella che l’OMS chiama Malattia X e di cui sappiamo ancora così poco. “Io continuo a dire che facciamo parte di un sistema complesso. Le pandemie avvengono a cadenza regolare nel tempo – risponde la virologa – Mi dispiace dirlo, ma non è che perché abbiamo avuto quella da Covid siamo a posto per i prossimi duecento anni. Purtroppo non funziona così. La malattia X di cui parla l’Oms è un termine per dire che qualcosa, prima o poi, arriverà. Non si sa che cosa, ma succederà. E potrebbe essere ancora più aggressivo del Covid”. Ma allora cosa fare? Ecco l’opinione dell’esperta su come evitare l’emergenza.

