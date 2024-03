Gratta e vinci, 2 milioni vinti con un biglietto da 20 euro: poi la decisione inaspettata

Compra un Gratta e Vinci da 20 euro e vince ben 2 milioni. Non credeva ai suoi occhi quando ha letto la cifra. I titolari della ricevitoria hanno riferito che il fortunato vincitore mentre grattava faceva delle facce strane, poi è andato da loro confessando di aver vinto due milioni di euro. Dopo la vincita, però, ha preso una decisione inaspettata, che nessuno si sarebbe aspettato. (Continua…)

Leggi anche: Vince 14 volte alla lotteria: il metodo infallibile del matematico

Leggi anche: Gioca per la prima volta alla lotteria, poi accade qualcosa di incredibile

Vince 2 milioni con un Gratta e Vinci

In un bar lungo la tangenziale est di Pavia, un uomo ha tentato la sorte con i Gratta e Vinci. Prima ha vinto 250 euro, poi 40 e al terzo tentativo con un “Maxi Miliardario” ha vinto la bellezza di due milioni di euro. I titolari della stazione di servizio hanno riferito di aver notato delle facce strane mentre l’uomo grattava. Dopo, però, si è rivolto a loro dicendo di aver vinto due milioni. Al titolare del bar, l’uomo ha poi confessato che nei prossimi giorni contatterà la propria banca per attivare le procedure per l’incasso che andrà a riscuotere. In seguito ha poi comunicato quale sarà la sua decisione, che ha lasciato tutti senza parole. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)