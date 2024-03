Aggredito con un machete, poco fa la drammatica notizia

Un uomo è stato aggredito con un machete per aver fatto delle proposte esplicite ad una donna fidanzata con un altro uomo con tanto di foto osé inviate via WhatsApp. La vendetta si sarebbe consumata appunto con una feroce aggressione a colpi di machete. I medici sono stati costretti a prendere una drastica decisione per salvargli la vita. (Continua…)

Aggredito con machete a Torino

Nelle scorse ore, in via Panizza, a Torino, si è consumata una terribile aggressione. Un uomo è stato aggredito con un machete per via di alcune avance fatta ad una donna fidanzata con un altro uomo. Stando alle prime ricostruzioni, due uomini, sempre di Torino, l’avrebbero aggredito e poi sarebbero scappati a bordo di un T-Max, dandosi poi alla latitanza. Le forze dell’ordine sono sulle loro tracce. Gli aggressori non sarebbero tornati dalle loro famiglie. In merito all’uomo aggredito, invece, i medici sono stati costretti a prendere una drastica decisione per salvargli la vita. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)