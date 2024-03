Home | Tragedia ad Alessandria, l’ex calciatore muore in un incendio: la comunità in choc

17 marzo 2024, un incendio divampato in una abitazione ha strappato la vita di un noto calciatore italiano. La notizia, diffusa dai media nella giornata di ieri, sta facendo il giro del web sollevando tante parole di dolore e cordoglio per la tragicità dell’evento.

Incendio ad Alessandria: il bilancio dell’incidente

Domenica 17 marzo, un incendio si innesca in un’abitazione della frazione di Valmadonna ad Alessandria. Le fiamme si sono propagate nella serata avvolgendo ben presto la casa. Il bilancio è pesante. Nel tragico evento sono rimaste intossicate due persone mentre un’altra è purtroppo deceduta. La vittima era conosciuta come un volto noto del calcio e la notizia della sua morte ha lasciato in choc la comunità piemontese. (Continua dopo la foto…)

Le parole di dolore per il calciatore scomparso

“Generoso in campo, l’amore per i Grigi (L’Alessandria Calcio ndr). Il fato se lo è portato via a soli 57 anni per le conseguenze di un incendio nella sua abitazione a Valmadonna. Difensore roccioso, riconoscibile per la rossa capigliatura, seguito sempre dai tanti amici che condividevano con lui la gioventù, riuscì anche a levarsi la gioia del gol seguita da un lungo pianto. – È così che lo ricorda il giornalista Mauro Bavastri – Una fetta di storia Grigia che se ne va, un Grigio vero, uno di noi”.

