Terribile incidente in Italia, morti e feriti: bilancio drammatico

Un incidente stradale è un evento dannoso che si verifica quando un veicolo su strada si scontra con altri veicoli, pedoni, animali, detriti stradali o altri ostacoli in movimento o fermi, come un albero, un palo o un edificio. Gli incidenti stradali spesso provocano lesioni, invalidità, morte e danni alla proprietà, nonché costi finanziari e responsabilità civili o penali sia per la società che per le persone coinvolte. Il trasporto su strada è la situazione più pericolosa che le persone affrontano quotidianamente. In queste ore si è verificato un terribile incidente in Italia, morti e feriti: il bilancio drammatico. (Continua a leggere dopo la foto)

Incidente sulla Casilina, due morti e un ferito in fin di vita

Due morti e un ferito in fin di vita è il bilancio di un incidente avventuro sulla Casilina nella serata di ieri, sabato 16 Marzo 2024. I Carabinieri hanno identificato i due uomini deceduti, anche grazie alle impronte digitali: si tratta di cittadini albanesi, domiciliati a Roma, con precedenti per reati contro il patrimonio. Lo stesso vale per il ferito. Secondo quanto riportato da Fanpage, erano circa le ore 22.30 quando i tre uomini a bordo di un’auto, una Bmw nera rubata, stavano percorrendo via Casilina ad alta velocità, diretti verso Anagni-Colleferro. Arrivati all’altezza del Comune di Segni, in provincia di Roma, al chilometro 52.500, il conducente ha perso il controllo, la vettura ha sbandato e si è ribaltata, prendendo fuoco.

