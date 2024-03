Auto piomba su tre vetture ferme al semaforo: drammatico incidente, otto coinvolti

Terribile incidente nel nostro paese: un’auto è piombata contro altre tre vetture ferme al semaforo. Lo scontro ha coinvolto ben otto persone, di cui una di queste, un ragazzo di 26 anni, è stato ricoverato in ospedale in codice rosso. L’incidente pare sia avvenuto intorno alle 2 di notte. Sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorsi, oltre alla polizia e ai vigili del fuoco. (Continua…)

Auto piomba su tre vetture ferme al semaforo

Intorno alle due di notte, un auto è piombata addosso a tre vetture ferme al semaforo. Il conducente dell’auto, una Audi A5, pare sia fuggito dopo la carambola con le altre auto. Per fortuna però, come riporta anche la Nuova Sardegna, è stato rintracciato e fermato dai carabinieri. Le autorità stanno svolgendo le indagini di rito per ricostruire la dinamica. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)