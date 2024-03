Brutto incidente, auto si schianta contro bus: cos’è successo

L’incidente si è verificato nel pomeriggio di ieri, domenica 10 marzo 2024. Un bus carico di passeggeri e un’auto si sono scontrati. La strada provinciale è stata temporaneamente chiusa al transito per permettere l’intervento dei soccorritori. Sul posto, oltre all’ambulanza, anche i vigili del fuoco per mettere in sicurezza i veicoli incidentati e gli agenti della Polstrada. (Continua dopo le foto)

Leggi anche: Travolto da una slavina: muore a 44 anni il politico italiano

Leggi anche: Terrore in volo, aereo giù in picchiata: cos’è successo

Incidente a Cremeno, auto contro bus: feriti padre e figlio

Un’Audi, guidata da un uomo di 29 anni, si è schiantata contro un autobus pieno di turisti. È accaduto ieri pomeriggio a Cremeno, in Valsassina, lungo la Sp 64, sul ponte della Vittoria alto un centinaio di metri. Tutti i passeggeri sono stati fatti scendere dal pullman in attesa dell’intervento dei soccorritori. I volontari della Croce rossa di Ballabio hanno aiutato i feriti, padre e figlio che viaggiavano a bordo dell’auto. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza i due mezzi e la zona dell’incidente. (Continua dopo le foto)

Leggi anche: Nuovo bonus, 850 euro per questi italiani: di cosa si tratta

Leggi anche: Mondo della moda in lutto, addio alla più grande di tutte

La dinamica dell’incidente

Padre e figlio, di 29 e 9 anni, viaggiavano a bordo dell’Audi che si è schiantata contro il bus. Le loro condizioni, fortunatamente, non sono gravi. Probabilmente il 29enne alla guida di una vecchia Audi ha allargato troppo la curva ed è andato a sbattere contro la fiancata del bus, fa sapere Il Giorno. Sul mezzo viaggiavano dei turisti cinesi, che stavano tornano verso Milano dopo la giornata sulle piste da sci dei Piani di Bobbio.