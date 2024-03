Home | Terrore in volo, aereo giù in picchiata: cos’è successo

Un'ora prima dell'atterraggio, un aereo è improvvisamente sceso in picchiata causando grandi disagi a bordo. Tra i passeggeri a bordo del mezzo è scoppiato il panico. I sanitari hanno soccorso circa 50 pazienti: 14 ambulanze hanno trasportato i feriti nei vari ospedali locali. Cos'è successo?

Paura sul volo per Auckland, l’aereo perde quota

Il volo era partito nel pomeriggio di oggi, lunedì 11 marzo 2024, ora locale, dall'aeroporto di Sydney. Quando mancava un'ora all'atterraggio, l'aereo è improvvisamente andato giù, perdendo quota repentinamente e scagliando sul soffitto i passeggeri che non avevano la cintura allacciata e l'equipaggio. "L'aereo ha effettuato una picchiata drammatica per un paio di secondi e circa 30 persone hanno colpito violentemente il soffitto", ha raccontato uno dei passeggeri del volo LA800 effettuato da un Boeing 787 della compagnia aerea Latam all'Herald.

50 feriti sul volo da Sydney a Auckland

L'incidente ha causato almeno 50 feriti, tra i quali alcuni ricoverati con diversi traumi da impatto ad arti e testa. L'aereo è atterrato puntuale ad Auckland e a terra c'erano 14 ambulanze ad aspettare i passeggeri feriti. Oltre ai passeggeri, anche tre membri dell'equipaggio sono stati portati all'ospedale di Middlemore per controlli medici ma non hanno riportato ferite gravi. "Pensavo di sognare. Ho aperto gli occhi e il mio vicino di sedile era sul tetto dell'aereo, sulla schiena, e mi guardava dall'alto. Era come L'Esorcista. La gente volava in giro e tutto era davvero spaventoso", ha raccontato un altro passeggero. Cos'è successo sul volo della compagnia Latam?

Perché l’aereo è sceso in picchiata durante il volo

Latam Airlines ha dichiarato in un comunicato che si è verificato “un evento tecnico durante il volo che ha causato un forte movimento” ma non ha spiegato cosa è successo. “Latam si rammarica dei disagi e dei danni che questa situazione potrebbe aver causato ai suoi passeggeri e ribadisce il proprio impegno per la sicurezza come priorità nel quadro dei suoi standard operativi”. Secondo quanto riporta l’agenzia Reuters, si sarebbe verificato un vuoto d’aria che ha poi provocato un brusco “movimento” a bordo dell’aereo stesso.