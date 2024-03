Da Nord a Sud, il maltempo sta creando non pochi disagi in Italia. Le forti piogge hanno causato gravi danni alla viabilità nel weekend: strade interrotte da frane e alberi caduti, fiumi che straripano e danni di ogni genere stanno mettendo in difficoltà i cittadini e i soccorritori. I disagi maggiori si sono verificati in Liguria, Piemonte e Valle d’Aosta. Questa ondata di maltempo ha fatto la sua prima vittima. (Continua dopo le foto)

Maltempo, gravi danni in Liguria e Piemonte

In Italia, il versante ovest è quello più colpito. Sono molti i disagi che ha dovuto affrontare la Liguria: a Genova la pioggia è caduta per tutta la notte tra sabato e domenica causando smottamenti, allagamenti con alcune strade invase da acqua e fango. Le frane hanno isolato centinaia di persone a Molini di Triora nell’entroterra di Imperia e a Lavinia Alta. A Sanremo una frana ha isolato una ventina di abitazioni lungo la strada Cascine Lunaire nella parte alta della Valle Armea. Anche in Piemonte la situazione è complessa. Sono tantissime le strade che sono state chiuse in via precauzionale per il rischio valanghe. Le frane e gli alberi caduto hanno interrotto la viabilità sulla provinciale 32 che da Viù porta a Usseglio, nelle valli di Lanzo. In provincia di Alessandria sono stati chiusi il ponte sull’Erro, le provinciali 61 e 63 per l’esondazione del rio Granetta, il ponte Oltre Orba a Capriata d’Orba e i guadi sui torrenti Erro e Lemme. Forti nevicate e valanghe hanno bloccato paesi sia in Piemonte che in Valle D’Aosta. (Continua dopo le foto)

Disagi non solo sul versante ovest

Le abbondanti precipitazioni hanno interessato tutto il Nord Italia. Prorogato l’allerta gialla a Milano, dove è entrata in funzione la vasca di contenimento del Seveso al Parco Nord. Weekend difficile anche per la città di Venezia: il Mose fortunatamente ha evitato danni maggiori. Il risultato è che si è bagnata soltanto Piazza San Marco, uno dei punti più bassi. Per la giornata di oggi è allerta arancione in Emilia-Romagna sul versante appenninico per rischio frane. Le forti piogge sono cadute anche a Roma: in zona Trastevere, è crollato un muro di tufo lungo circa 25 metri e un albero è caduto nel giardino di una scuola del centro. Raffiche fino a 80 kmh a Bari dove quattro voli sono stati deviati a Brindisi e Pescara, fa sapere Leggo. (Continua dopo le foto)

Maltempo in Italia, situazione critica a Nord-Ovest: morto uno scialpinista

Una valanga ha investito quattro persone che si trovavano in montagna in località Ubaghetta a Monesi, frazione del comune di Triora nell’entroterra di Imperia. Di questi quattro, due donne sono rimaste ferite anche se non sono in pericolo di vita, uno è rimasto illeso. L’ultimo, un uomo di 44 anni, purtroppo non ce l’ha fatta. È intervenuto l’elisoccorso che lo ha portato all’ospedale di Pietra Ligure, dove è arrivato già morto. Un altro gruppo di scialpinisti è ancora disperso. Il gruppo era partito ieri da Zermatt, ai piedi del versante svizzero del Cervino, e si troverebbe nella zona della Tete Blanche.