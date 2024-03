Meteo, Giuliacci durissimo: cosa ci aspetta ora

Il secondo weekend di Marzo è stato a dir poco terribile. Tra giorni di pioggia, neve e maltempo generale su tutta l’Italia. Ora gli italiani si chiedono come sarà il tempo per i prossimi giorni e la risposta a questa domanda è arrivata dal Colonello Mario Giuliacci. Attraverso le sue previsioni del tempo Giuliacci ha annunciato che nei prossimi dieci ci saranno neve e pioggia sono senza fine. (Continua a leggere dopo la foto)

Meteo, Giuliacci torna a parlare di maltempo estremo

Come saranno le previsioni del meteo nei prossimi giorni? Il colonnello Mario Giuliacci, in mezzo alla neve, ha annuciato il meteo per i prossimi dieci giorni in un video pubblicato sul suo canale Youtube, dove ha spiegato che sul nostro Paese arriveranno neve e pioggia senza fine: “La neve mi sta superando in altezza! Dopo questa perturbazione appena giunta oggi, domenica 10 marzo, ne giungerà un’altra più intensa, che porterà piogge su tutto il centro nord, su Campania e Sardegna, nevicate abbondanti su tutto l’arco alpino, almeno 30 centimetri su gran parte dell’arco alpino. Piogge abbondanti sull’alto Piemonte, laghi lombardi, Levante ligure, Toscana, Umbria e Lazio”.

