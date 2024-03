Meteo, la pessima notizia per la Festa della donna

Oggi, venerdì 8 marzo 2024, è la Festa della donna. Per molte donne italiane, però, non ci sono buone notizie dal punto di vista del meteo. Il mese di marzo, infatti, è molto instabile e dopo alcune giornate di sole e cielo sereno, a partire da oggi le previsioni cambieranno nuovamente, lasciando spazio alla pioggia e alle nuvole. (Continua…)

Tutto sulla Festa della donna

La Giornata internazionale della donna è una ricorrenza internazionale che si celebra l’8 marzo di ogni anno e sottolinea l’importanza della lotta per i diritti delle donne, in particolare per la loro emancipazione, ricordando le conquiste sociali, economiche, politiche e portando l’attenzione su questioni come l’uguaglianza di genere, i diritti riproduttivi, le discriminazioni e le violenze contro le donne. È stata istituita il 17 dicembre 1999, ma viene celebrata negli Stati Uniti dal 1909, mentre in Italia dal 1922. (Continua…)

Meteo, pessime notizie per tutte le donne

Nel giorno della Festa della donna arrivano brutte notizie dal punto di vista del meteo per molte donne italiane. Alcune di queste, infatti, non possono sorridere, perchè nelle loro regioni insisterà il maltempo. Altre, invece, potranno ritenersi fortunate e godersi una giornata all’insegna del sole e del cielo sereno. Di seguito vi sveliamo le previsioni per la giornata di oggi. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)