Meteo, Mario Giuliacci rivela quando finisce la pioggia

Varie. Meteo, Mario Giuliacci ha rivelato quando finiranno la pioggia e il maltempo che da qualche giorno stanno colpendo gran parte dell’Italia. Scopriamo insieme le previsioni dei prossimi giorni. (Continua a leggere dopo la foto)

Meteo, Mario Giuliacci e le previsioni sulla pioggia

Meteo, durante questo fine settimana è arrivato un netto peggioramento del tempo, con nubi e piogge sparse un po’ ovunque. Mario Giuliacci ha fornito le previsioni e le tendenze per il resto del mese di febbraio. Il noto meteorologo ha spiegato come la perturbazione atlantica con cui siamo alle prese sia decisamente forte. Le precipitazioni sono diffuse e la neve è arrivata nelle zone ad alta quota. Tutto ciò è avvenuto a causa di un vortice di bassa pressione che sta attraversando l’Italia. Le perturbazioni lasceranno l’Italia solo alla fine di lunedì 12 febbraio 2024. Ma quello che in molti si stanno chiedendo è se dopo tornerà a splendere il sole. Giuliacci ha spiegato che il bel tempo tornerà solo provvisoriamente. Tra venerdì 16 e domenica 18 febbraio 2024 due nuove perturbazioni torneranno a colpire la penisola italiana. La seconda sarà destinata a portare il maltempo soprattuto nel sud Italia. (Continua a leggere dopo la foto)

Le prioezioni a lungo termine sulle previsioni meteo

Mario Giuliacci ha aggiornato gli italiani sulle ultime previsioni meteo e in merito al maltempo che da qualche giorno sta colpendo tutta la penisola italiana. Si tratta di proiezioni a lungo termine che il meteorologo dovrà aggiornare man mano che ci si avvicinerà al periodo in questione. In base alle ultime previsioni, sembra che si andrà incontro, durante l’ultima decade di febbraio, a giornate in cui si alterneranno pioggia e sole. Il meteorologo non ha escluso la possibilità dell’arrivo di correnti gelide che potrebbero essere in grado di creare le condizioni giuste per la neve anche in collina o a bassa quota. Giuliacci ha dichiarato che per il momento sarà molto più probabile che si manifesti un‘abbondanza di piogge per tutto il mese di febbraio.