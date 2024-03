In queste ore il maltempo sta letteralmente mettendo in ginocchio l’Italia intera. L’Italia è infatti colpita da quelle che sono state definite “perturbazioni gemelle” di provenienza atlantica. Per questo motivo e per cercare di limitare gli eventuali danni da maltempo, la Protezione Civile ha fatto scattare l’allerta meteo per temporali nella giornata di oggi, 9 Marzo 2024, in cinque regioni. (Continua a leggere dopo la foto)

Meteo, scatta l’allerta in Italia: le 5 regioni a rischio

Allerta meteo per temporali forti nella giornata di oggi, 9 Marzo 2024, in cinque regioni. Come comunicato dalla Protezione Civile sono coinvolte nel maltempo l’Abruzzo, la Campania, il Lazio, il Molise e la Puglia. L’Italia è infatti colpita da quelle che sono state definite “perturbazioni gemelle” di provenienza atlantica. Come riportato da Leggo, l’Agenzia Regionale di Protezione civile del Lazio ha emesso un’ allerta gialla dalla serata di oggi, venerdi 8 marzo 2024, e per le successive 12-18 ore. Si prevedono sul Lazio: precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o breve temporale, con quantitativi cumulati da deboli a moderati. Il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, su Telegram ha scritto: “Emessa allerta gialla dalla nostra sala regionale per rischio idrogeologico sulla costa centro-meridionale e Arcipelago dalle ore 22 di oggi Venerdi 8 marzo alle ore 12 di domani. Possibilita di locali rovesci o brevi temporali piu probabili in serata sulla costa”.

