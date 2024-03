La valanga è un fenomeno che si verifica quando una massa di neve o ghiaccio improvvisamente si mette in moto su un pendio, precipitando con repentino slittamento e/o rotolamento verso valle a causa della rottura della condizione di equilibrio presente all’interno del manto nevoso, che porta al raggiungimento del carico di rottura, ovvero quando la forza di gravità che agisce sul pendio innevato supera le forze di coesione del manto nevoso che agiscono in senso opposto. In queste si è consumata una tragedia sulle Alpi svizzere a causa di una valanga: vediamo nel dettaglio che cos’è successo. (Continua a leggere dopo la foto)

Valanga sulle Alpi, una famiglia distrutta per sempre

Una notizia sconvolgente è giunta in queste ore. Come riportato da The social post, “cinque dei sei scialpinisti dispersi da domenica sulle Alpi svizzere sono stati ritrovati senza vita. La notizia, confermata dalla polizia cantonale del Vallese, ha gettato una luce cupa sulle speranze di ritrovare il gruppo sano e salvo. Le operazioni di ricerca, ostacolate dalle avverse condizioni meteorologiche, hanno visto l’impiego di una squadra di soccorritori che, nonostante le sfide, è riuscita a localizzare i corpi di cinque delle sei persone scomparse. Il comunicato della polizia non entra nei dettagli su come i soccorritori siano riusciti a fare questa scoperta né fornisce informazioni sull’identità delle vittime, lasciando una comunità in attesa di risposte”.

