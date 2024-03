Home | Tragedia in tangenziale, motociclista viene catapultato nella corsia opposta

Drammatico incidente stradale oggi, martedì 19 marzo 2024, intorno alle 9 di mattina. Un motociclista di 20 anni viaggiava in sella ad una Aprilia 125 quando ad un certo punto il suo mezzo si è scontrato con un’altra auto. Sfortunatamente, il ragazzo ha fatto un volo tremendo ed è finito sulla corsia opposta. A causa dell’incidente, la tangenziale è stata chiusa al traffico per ore per permettere le operazioni di soccorso. (Continua dopo le foto)

Incidente a Padova, scontro in corso Boston tra un’auto e una moto

L’incidente si è verificato questa mattina a Padova in corso Boston. La moto stava viaggiando da Padova verso Abano Terme quando il mezzo si sarebbe urtato con un’auto. Dopo aver perso il controllo del veicolo, il motociclista è stato catapultato nella corsia opposta. Il giovane è finito in strada quando è sopraggiunta una seconda auto, una Fiat Freemont, guidata da un uomo di 56 anni, che non ha potuto evitarlo. (Continua dopo le foto)

La dinamica dello schianto

Sul posto sono arrivato subito i sanitari del 118, che hanno provato a rianimare il motociclista. Sfortunatamente il personale dell’ambulanza non ha potuto fare nulla per il giovane che è morto praticamente sul colpo. Ancora da chiarire se il motociclista sia stato tamponato da un’auto, oppure sia stato lui a urtare il primo mezzo, fa sapere Padova Oggi. Sfortunatamente però, l’incidente non gli ha dato scampo.