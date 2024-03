Meteo, che tempo farà a Pasqua e Pasquetta

Tra qualche ora saluteremo l’inverno e daremo il benvenuto alla primavera. Anche se bisogna ammettere che quest’anno i passaggi delle fredde temperature si sono fatti sentire poco a causa dei cambiamenti climatici che stiamo vivendo. Ma tutto è pronto anche per l’arrivo della Pasqua il 31 marzo. Uova di cioccolato e colombe ne abbiamo? E per il lunedì, gita fuori porta o grigliata in famiglia? Tutto ancora da decidere in base al meteo, dunque, ecco cosa aspettarci per Pasqua e Pasquetta.

Che tempo farà a Pasqua e Pasquetta

La Pasqua, come il Natale è un occasione per stare in famiglia, mentre a Pasquetta si decide quasi sempre in una bella scampagnata, anche se puntualmente piove. Sarà così anche quest’anno? Le proiezioni meteo sono ancora a lungo termine e passibili di stravolgimenti a cui ci ha abituati il clima ai tempi dei cambiamenti climatici e dopo l’ inverno caldo. Purtroppo per le festività pasquali le probabilità di pioggia salgono a causa di un’ondata di alta pressione un pò altalenante che non garantirà un clima tranquillo.

Le previsioni per Pasqua indicano anche l’arrivo sull’Italia di correnti molto fredde che potrebbero dare vita a un colpo di coda dell’inverno all’inizio della primavera. Responsabile di questa situazione una pressione sul Vortice Polare che potrebbe portare anche al rischio di precipitazioni improvvise e fenomeni intensi come forti nubifragi e grandinate, anche se localizzati. Fenomeni di breve durata prima del ritorno del sole. Ma vediamo nel dettaglio cosa ci riserva il tempo per il 31 e d il 1° aprile. (scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva)