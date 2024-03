Forte scossa di terremoto, paura tra la popolazione

Una forte scossa di terremoto terrorizza la città. L’ipocentro del terremoto è stato localizzato a 10 chilometri di profondità. Magnitudo 5.4 la potenza del sisma sulla scala Richter. Al momento non si hanno informazioni su danni materiali o a persone, ma la paura è stata tanta ed è importante tenere la situazione sotto controllo.

Forte scossa di terremoto

Il forte terremoto di magnitudo 5.4 è stato registrato nella regione al confine tra Afghanistan e Pakistan. La scossa, stando a quanto riferito dalla Usgs, United States Geological Survey, è stata registrata intorno alle 6 di questa mattina a circa 67 km a nord-est della città pachistana di Nushki, centro abitato che conta una popolazione di circa 27.600 persone nella provincia afghana di Kandahar. (continua dopo la foto)

Paura tra la popolazione

L’epicentro del sisma è stato individuato in una zona a soli 10 chilometri sotto la superficie terrestre, dettaglio che potrebbe aver influito sulla percezione della scossa da parte della popolazione. Le autorità sono in stato di allerta per valutare gli eventuali impatti del sisma e per fornire assistenza dove necessari.La forte scossa ha suscitato paura e preoccupazione tra la popolazione con molti che ricordano il sisma avvenuto circa un anno fa, il 22 marzo del 2023 e che causò 12 morti e decine di feriti. La regione è nota per la sua attività sismica, data la presenza di importanti faglie geologiche