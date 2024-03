Kate Middleton ha annunciato di avere un tumore e di aver intrapreso tutte le cure necessarie per poterlo sconfiggere. La Principessa ha parlato della sua malattia ai suoi sudditi attraverso un video. Kate si è mostrata da sola seduta su una panchina e ha parlato a cuore aperto al mondo intero, chiedendo di darle il tempo di superare questa battaglia e di rispettare la sua privacy. (Continua a leggere dopo la foto)

Kate Middleton, tutti i retroscena sul video sul tumore

Kate Middleton avrebbe deciso due settimane fa di registrare il video con l’annuncio della diagnosi di cancro per “proteggere i suoi figli”. Il motivo? Troppe speculazioni dopo la pubblicazione della foto “modificata” in occasione della Festa della Mamma. Maggiori dettagli sulla preparazione dell’annuncio di venerdì sono stati suggeriti nel programma Sunday With Laura Kuenssberg della BBC1. La giornalista Victoria Newton ha detto: “Mi risulta che la principessa abbia preso la decisione due settimane fa di fare questa dichiarazione pubblica. La cosa fondamentale per lei come madre è proteggere quei tre bambini. Non voleva che andassero a scuola, perché le chiedessero ancora più cose di quanto già accadessero. Il suo piano è sempre stato quello di aspettare fino all’ultimo giorno del trimestre così che George, Charlotte e Louis stessero a casa”.

