Kate Middleton, dopo il video scandalo parla la sosia: “Ecco la verità”

La famiglia reale continua ad essere al centro del gossip, dopo la foto ritoccata spunta il video con la presunta sosia. Dopo l’operazione all’addome dello scorso gennaio, di Kate non si è più avuta notizia. Da Buckingham Palace facevano sapere che la principessa stava bene, ma nessuna apparizione pubblica, aumentando ogni giorno la preoccupazione dei sudditi. Ma nel video era lei o non era lei? A rompere il silenzio è Heidi, la sosia della moglie di William.

Le immagini di Kate assieme a William al farm shop del castello di Windsor hanno in poco tempo fatto il giro del mondo, ma il ritorno della principessa dopo il caso della foto truccata non ha messo a tacere le mille illazioni nate per via della sua lunga assenza. In molti mettono in dubbio la veridicità di quelle immagini. C’è chi pensa che il video sarebbe fasullo, e altri che tirano in mezzo Heidi Agan, la sosia della futura regina. (scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva)