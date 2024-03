Kate Middleton ha mentito? L’accusa choc del medico, perché mette in dubbio l’annuncio

Varie. Kate Middleton ha annunciato nella serata di ieri, venerdì 22 marzo 2024, di avere un cancro. La principessa del Galles era stata sottoposta ad un intervento chirurgico all’addome lo scorso gennaio 2024. Un noto medico ha messo in dubbio l’annuncio della principessa inglese, facendo notare alcuni particolari del suo discorso che, secondo il dottore, “non avrebbero senso”. Scopriamo insieme maggiori dettagli. (Continua a leggere dopo la foto)

Kate Middleton, l’annuncio del cancro

Kate Middleton ha sconvolto l’Inghilterra quando ieri sera, venerdì 22 marzo 2024, ha annunciato di essere affetta da un cancro. “William ed io abbiamo fatto tutto il possibile per elaborare e gestire la cosa in privato per il bene della nostra giovane famiglia. Come si può immaginare, ci è voluto del tempo. Mi ci è voluto del tempo anche per riprendermi da un intervento chirurgico importante e iniziare il trattamento”, ha detto la principessa del Galles nel videomessaggio in cui ha raccontato come è avvenuta la scoperta del tumore. I sudditi inglesi hanno iniziato a domandarsi cosa riserverà il futuro alla famiglia reale, considerando che anche re Carlo sta combattendo contro un tumore. Tuttavia, c’è chi ha sollevato dubbi sulla dichiarazione della principessa. Il dottor Jonathan Reiner, docente di medicina presso la George Washington University di Washington, ha dichiarato alla Cnn che le sue parole “non hanno senso dal punto di vista medico”. (Continua a leggere dopo la foto)

Le parole del Dottor Reiner

Le parole di Kate Middleton non hanno convinto il dottor Jonathan Reiner, docente di medicina presso la George Washington University di Washington. Reiner ha spiegato, durante un‘intervista alla Cnn, i motivi secondo cui l’annuncio di Kate, a suo parere, non avrebbe senso. “Quando le persone si sottopongono a un intervento chirurgico esteso, in genere non si rivolgono più alla ‘chirurgia esplorativa’ ,tutte queste operazioni sono precedute da immagini approfondite come scansioni e risonanza magnetica. Il team chirurgico doveva avere un’ottima comprensione di quale potesse essere il problema, che sarebbe stato confermato dalla patologia”, ha dichiarato il medico. “Solitamente si rimuove un pezzo di tessuto che viene analizzato al laboratorio e si determina se si tratta di tumore o meno, così da capire che tipo di intervento fare. È molto probabile che l’equipe medica sapesse. La malattia della principessa doveva essere sospettata o comunque se ne dovevano accorgere durante l’operazione”. Anche in questa situazione, in molti sono convinti che non tutta la verità sia stata raccontata.