Matteo Berrettini, la rivelazione dopo il malore in campo

Varie. Matteo Berrettini ha avuto un malore in campo. Il noto tennista italiano ha voluto rivelare ai suoi fan che cosa gli è successo. Scopriamo insieme le sue parole e quali sono le sue attuali condizioni di salute. (Continua a leggere dopo la foto)

Leggi anche: Dramma al matrimonio, fiamme altissime devastano tutto: decine di feriti

Leggi anche: William e Kate su tutte le furie dopo gli ultimi scandali: qual è la loro prossima mossa

Matteo Berrettini, il match contro Andy Murray e il malore in campo



Le forti immagini di Matteo Berrettini mentre vacilla prima di servire durante il match inaugurale a Miami contro Andy Murray sono diventate virali in tutto il mondo. Il tennista italiano ha subito un leggero malessere sul 2-5 nel secondo set. Per fortuna, è riuscito a mantenere l’equilibrio sostenendosi con forza sulla racchetta e poi è stato assistito dai medici. Ora, il campione di Roma ha deciso di condividere la sua esperienza, spiegando di essersi sentito male fin dal mattino. Ha prima rilasciato un‘intervista a Sky e successivamente ha pubblicato un post su Instagram. (Continua a leggere dopo la foto)

Matteo Berrettini, l’intervista a Sky dopo il malore

Ieri, giovedì 21 marzo 2024, Matteo Berrettini ha rilasciato un’intervista a Sky in seguito al malore che lo ha colpito durante il match inaugurale a Miami contro Andy Murray. “La prestazione penso sia stata abbastanza buona nonostante tutto.Non mi sentivo bene da stamattina, mi sono svegliato strano. Non so bene cosa ho, sono molto debole, non ho mangiato praticamente niente. Però me lo sono detto già in passato, ne sono successe troppe, quindi il pensiero di non scendere in campo non era neanche possibile. Nonostante questo ho giocato un’ottima partita a livello di qualità di gioco. A un certo punto ho sentito proprio un calo grande e poi meriti a lui perché alla fine è sempre lì, sempre a mettere difficoltà in più, sempre solido.È un dispiacere, ma adesso ho bisogno di riposo. Tutto avrei pensato, tranne che subito arrivare in finale nel primo torneo, con un livello molto alto, con tante partite di fila e condizioni diverse. È stato un bello shock per il corpo, penso che ancora muscolarmente devo recuperare dalla settimana scorsa, però alla fine questo è quello che facciamo, ci adattiamo alle condizioni e cerchiamo di tirare fuori sempre il meglio”, ha dichiarato il tennista durante l’intervista. (Continua a leggere dopo la foto)

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva