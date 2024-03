Dramma al matrimonio, fiamme altissime devastano tutto: decine di feriti

Matrimonio finisce in tragedia. Un improvviso incendio divampato durante il banchetto di nozze ha trasformato l’atmosfera in un vero e proprio inferno di fiamme e fuoco. Il bilancio è davvero disastroso. L’incendio ha distrutto tutto e ci sono decine di feriti. (Continua…)

Leggi anche: Tragedia in tangenziale, motociclista viene catapultato nella corsia opposta

Leggi anche: Aggredito con un machete, poco fa la drammatica notizia

Incendio durante matrimonio

Doveva essere un momento da ricordare per sempre, ma si è trasformato in un vero e proprio inferno. Un incendio divampato durante il banchetto di nozze ha distrutto tutto, mettendo a rischio la vita degli invitati e degli sposi stessi. Le fiamme hanno avvolto una colonna decorativa con piante artificiali ed in poco tempo si sono propagate anche all’interno della sala. L’intervento dei vigili del fuoco è stato celere, ma i danni ormai erano già ingenti e l’incendio è stato spento del tutto solo qualche ora dopo. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)