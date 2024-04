Parlare di guerra nel 2024 sembra qualcosa di assurdo e anacronistico, eppure è tutto vero. Nelle prime ore di oggi, 14 Aprile 2024, l’Iran ha lanciato un attacco su larga scala contro Israele, utilizzando droni kamikaze e missili cruise in tre distinte ondate. Questo movimento bellico rappresenta una vera e propria dichiarazione di guerra, segnalando una drammatica escalation nel conflitto mediorientale. Fianto sospeso in tutto il Mondo. (Continua a leggere dopo le foto)

Guerra, la decisione di Giorgia Meloni: cosa sta succedendo

L’Iran ha lanciato un attacco su larga scala contro Israele, utilizzando droni kamikaze e missili cruise in tre distinte ondate. Come riportato da The Social Post, Joe Biden, presidente degli Stati Uniti, sta monitorando attentamente la situazione mentre Israele ha convocato il suo gabinetto da guerra in risposta immediata all’attacco. Nel frattempo, jet da combattimento degli Stati Uniti e della Francia sono stati avvistati mentre si dirigevano verso lo spazio aereo iracheno, segno evidente della tensione crescente nella regione.

