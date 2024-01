Guerra con la Russia: l’annuncio choc del presidente della Nato

Proseguono le tensioni tra Russia e Stati Uniti. Dopo l’invasione dell’Ucraina da parte della nazione guidata da Putin, i paesi della NATO si sono impegnati a fornire aiuti militari a Kiev. Adesso il presidente del NATO, Rob Bauer, si lascia andare ad un annuncio che lascia tutti senza parole. (Continua…)

Leggi anche: Guerra mondiale, spunta un documento segreto: la Russia vorrebbe attaccare la Nato?

Leggi anche: Baba Vanga, la terribile profezia per il 2024: cosa potrebbe accadere

L’annuncio del presidente della NATO

Il presidente della NATO, Rob Bauer, ha annunciato che entro i prossimi vent’anni potrebbe scoppiare una guerra totale contro la Russia e poi ha aggiunto: “Dobbiamo renderci conto che vivere in pace non è un dato di fatto. Ed è per questo che noi ci stiamo preparando per un conflitto con la Russia“. Il generale statunitense Christopher Cavoli ha dichiarato che l’Alleanza Atlantica condurrà presto la sua esercitazione militare più estesa degli ultimi decenni, coinvolgendo circa 90mila soldati. (Continua…)

Leggi anche: Nostradamus, la spaventosa profezia per il 2024 in Italia: ecco cosa accadrà

Leggi anche: Frana si stacca e travolge le auto in corsa: è strage

Arrivano ulteriori conferme

Le parole di Bauer trovano conferma anche nelle dichiarazioni rilasciate da altri uomini politici, come il ministro degli Esteri britannico David Cameron, che ha dichiarato ieri che l’invasione dell’Ucraina da parte della Russia ha fatto sì che lui si senta oggi, nel 2024, “come essere un ministro degli Esteri o un leader in Europa negli anni ’30”. Alle dichiarazioni di Cameron si sono aggiunte quelle del ministro della Difesa tedesco, Boris Pistorius, che ha detto: “Si deve tener conto che, un giorno, il presidente russo Vladimir Putin, attaccherà un Paese della NATO“. (Continua…)

Cos’è la NATO

La NATO è un’alleanza militare intergovernativa nel settore della difesa tra 31 Stati membri. Tale organizzazione è nata all’indomani della seconda guerra mondiale. Il trattato istitutivo della NATO, conosciuto come Patto Atlantico, fu firmato a Washington il 4 aprile 1949 ed è entrato in vigore il 24 agosto dello stesso anno. La NATO è un sistema di sicurezza collettiva: i suoi Stati membri indipendenti si impegnano a difendersi a vicenda da eventuali attacchi di terzi. Il quartier generale della NATO si trova a Bruxelles, in Belgio, mentre il quartier generale militare è situato nei pressi di Mons, sempre in Belgio.