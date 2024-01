Frana si stacca e travolge le auto in corsa: è strage

Una frana si è staccata dalla montagna ed ha travolto le auto che erano in coda. Si tratta di una vera e propria strage. Al momento ci sono almeno diciotto persone morte, mentre i feriti sono circa trentacinque. I soccorsi, però, sono ancora al lavoro per liberare le auto travolte dalla frana. Il numero dei morti, dunque, potrebbe crescere nelle prossime ore. Bisognerà tenere d’occhio anche le condizioni dei feriti. Alcuni erano abbastanza gravi. (Continua…)

Frana travolge le auto in coda

Una vera e propria tragedia sconvolge l’intero paese. Un pezzo di frana si è staccato dalla montagna, riversandosi sulle auto che si trovavano in quel momento in coda. Un destino crudele si è accanito sulle persone che inconsapevoli sono state travolte dall’enorme frana. Al momento il numero dei morti è fermo a 18, mentre i feriti sarebbero 35. Nelle prossime ore, però, ci saranno nuovi aggiornamenti. Ci auguriamo che il numero delle persone morte si fermi a diciotto, ma le speranze sono veramente ridotte al lumicino. (Continua…)

Frana in Colombia

L’immensa frana si è verificata in Colombia. Sono 18 le persone uccise dal pezzo di montagna che si è staccato, andando a finire su una strada che collega le città di Quibdó e Medellin, situata in una zona montuosa nell’ovest del Paese sudamericano. I feriti invece sarebbero almeno 35 e sono stati portati in diversi ospedali. Le operazioni di ricerca dei dispersi proseguono e per questo motivo il numero dei morti, così come quello dei feriti, potrebbe crescere nelle prossime ore. L’intero paese è scosso da questo terribile evento. (Continua…)

Le immagini sul web

Le immagini della frana sono finite sul web e sono davvero impressionanti. Un utente, infatti, ha registrato il momento esatto in cui il pezzo di montagna si è staccato ed è finito sulle auto in coda. Il video ad un certo punto si interrompe, ma possiamo solo immaginare quale sia lo scenario che si sono trovati di fronti i soccorsi quando sono arrivati sul posto. Le immagini lasciano letteralmente senza fiato.