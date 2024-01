Tragico incidente in autostrada: morti e feriti

Un incidente stradale è un evento dannoso che si verifica quando un veicolo su strada si scontra con altri veicoli, pedoni, animali, detriti stradali o altri ostacoli in movimento o fermi, come un albero, un palo o un edificio. Gli incidenti stradali spesso provocano lesioni, invalidità, morte e danni alla proprietà, nonché costi finanziari e responsabilità civili o penali sia per la società che per le persone coinvolte. Il trasporto su strada è la situazione più pericolosa che le persone affrontano quotidianamente. Nella notte di venerdì 12 Gennaio 2024, si è verificato un tragico incidente sull’autostrada A4. Ecco una prima ricostruzione dei fatti. (Continua a leggere dopo la foto)

Tragico incidente sull’autostrada A4: due morti e due feriti

Nella notte tra giovedì 11 e venerdì 12 Gennaio 2024, come riportato da TheSocialPost, si è verificato un tragico incidente sull’autostrada A4, nel tratto tra il Nodo di Palmanova e San Giorgio di Nogaro, in direzione Venezia. L’incidente, avvenuto poco dopo mezzanotte, ha coinvolto due furgoni e due autovetture, e si è svolto al chilometro 487, poco dopo la confluenza della A23 con la A4, in una zona a quattro corsie prima dell’area di servizio di Gonars. Il bilancio è pesante: due persone hanno perso la vita e altre due sono rimaste ferite. Le dinamiche dell’incidente sono ancora oggetto di indagine. Sul posto sono intervenuti la Polizia stradale, i Vigili del Fuoco, il personale del 118, di Autostrade Alto Adriatico e i soccorsi meccanici. Le operazioni di soccorso si sono concluse poco prima delle 4.00 del mattino, senza causare ripercussioni significative al traffico. (Continua a leggere dopo la foto)

Altri dettagli sul terribile sinistro

Il servizio di emergenza Sores ha inviato sul posto diverse squadre di soccorso: due ambulanze provenienti rispettivamente da Palmanova e San Giorgio di Nogaro, un’auto medica da Udine, e un elicottero di soccorso. Nonostante gli sforzi del personale medico, per due delle vittime non c’era più nulla da fare. Una terza persona è stata trasportata in codice verde all’ospedale di Palmanova, mentre una quarta, in codice giallo, è stata portata all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine. Le autorità competenti stanno conducendo un’indagine approfondita per chiarire le cause dell’incidente e per prevenire futuri eventi simili. Nel frattempo, le comunità di Palmanova e San Giorgio di Nogaro sono in lutto per le vite perse in questa tragedia.