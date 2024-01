Home | Tragico incidente ferroviario in Italia: travolta in pieno dal treno

Stamattina c’è stato un tragico incidente ferroviario: una donna, attualmente non ancora identificata, è stata travolta da un treno in transito. Per lei non c’è stato niente da fare. È morta sul colpo. La tragedia ha creato enormi disagi alla circolazione. L’episodio, inoltre, ha sconvolto l’intera comunità. Non si conoscono al momento le cause. (Continua…)

Tragico incidente ferroviario in Italia

Terribile incidente ferroviario verificatosi stamattina nel nostro paese. Una donna è stata colpita da un treno in transito ed è morta sul colpo. Il personale ferroviario ha immediatamente richiesto l’intervento delle autorità giudiziarie per indagare sulla dinamica. La circolazione dei treni nell’area è stata momentaneamente sospesa per consentire le indagini. Le forze dell’ordine sono intervenute immediatamente sul luogo dell’incidente. Al momento non conosciamo le cause del terribile incidente. Sappiamo solo che la donna pare fosse al telefono poco prima della tragedia. (Continua…)

Dove è avvenuto

Il terribile incidente è avvenuto sulla linea ferroviaria vicino alla stazione di Senigallia. La vittima è stata colpita dal Frecciarossa della linea Lecce-Milano. Sul posto sono giunte immediatamente le forze dell’ordine, che in queste ore stanno cercando di ricostruire la dinamica di quanto accaduto. Secondo alcune testimonianze, pare che la donna fosse al telefono poco prima di finire sotto al treno. Al momento però non sappiamo se sia caduta sui binari o se si sia lanciata volontariamente. (Continua…)

Disagi sulla linea ferroviaria

La tragedia ha ovviamente causato disagi sulla linea ferroviaria. La circolazione dei treni nell’area è stata sospesa per consentire le indagini. Ci sono stati ovviamente ritardi e disagi che hanno interessato altri treni, tra cui il Frecciarossa 8814 da Lecce a Milano Centrale, che è rimasto fermo a Senigallia dalle ore 11:37. Anche altri treni Intercity e Regionali hanno subito ritardi fino a 60 minuti e modifiche al loro percorso. Per alleviare il disagio recato ai danni dei viaggiatori, sono state messe in atto corse sostitutive con autobus tra Rimini e Ancona e tra Pesaro e Ancona.