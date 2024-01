È morto giovanissimo il famoso ballerino. Ad annunciare la scomparsa del suo partner e migliore amico, Kaylie Lee, che ha voluto ricordarlo con un lungo post sui social pubblicato ieri, mercoledì 10 gennaio 2024, il giorno del 33esimo compleanno di Michael. Il ragazzo durante la sua carriera ha collaborato con artisti come Britney Spears, Kylie Minogue, Dove Cameron, Little Mix e tantissimi altri. (Continua dopo le foto)

Michael Stein è morto, addio al famoso ballerino di Britney Spears

Micheal Stein era uno dei ballerini che hanno accompagnato la popstar per più tempo nei suoi tour in giro per il mondo. Il ragazzo purtroppo è morto a soli 33 anni ed è stata la compagna ad annunciarne la morte. Michael è scomparso lo scorso 23 dicembre scorso, ma la sua fidanzata ha dato la notizia ieri, il giorno in cui avrebbe compiuto 33 anni. Kaylie ha pubblicato un commovente messaggio su Instagram per ricordare il compagno. “Non sono sicura di riuscire a trovare le parole perfette per riassumere ciò che Michael significava per me. Mentre le lacrime mi rigano il viso, tutto quello a cui riesco a pensare è il vuoto incredibilmente enorme che è rimasto in tutti noi sapendo che lui è morto”, ha scritto la donna che poi ha raccontato tutto sulle loro avventura. (Continua dopo le foto)

Il commovente annuncio di Kaylie

I due si conoscono da 10 anni e hanno inseguito i loro sogni spostandosi a Los Angeles. Michael è riuscito a realizzare ciò che voleva di più nella sua vita. “Ha potuto viaggiare per il mondo facendo ciò che amava; ballare, fare coreografie, creare, filmare, seguire le persone che adorava e che ammirava e so che ne ha amato ogni minuto. Era il mio migliore amico, ed è sempre stata la prima persona a darmi quella spinta in più di coraggio e fiducia in me stessa quando ne avevo bisogno. E per coloro che gli erano più vicini, era brutalmente onesto, anche quando non volevamo sentirlo. Un vero amico”, ha detto per descrivere com’era il ballerino scomparso troppo giovane. (Continua dopo le foto)

Chi era Michael Stein

Michael ha collaborato per anni con Britney Spears ed è stato il primo ballerino nel tour Piece of Me della cantante nel 2018. Il ragazzo ha anche preso parte ad alcuni show come Glee, American Idol e America’s Got Talent. Felicia Culotta, l’ex assistente storica di Britney, ha scritto un pensiero per il 33enne. “Lui mi chiamava Fe e mi ricordo dei periodi passati insieme. Ho lavorato con lui per anni a Las Vegas. Era un ballerino così talentuoso, splendido e pieno di energia, oltre che un caro amico e una bella persona. Sono così triste nell’aver saputo che non c’è più. Sono vicina ai suoi familiari e i cari, sono così dispiaciuta“, si legge.