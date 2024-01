Lotteria Italia, come aumentare le probabilità di vincita: i posti migliori dove acquistare i biglietti

Nell’edizione 2023 della Lotteria Italia, uno dei cinque premi di prima categoria ma anche vari premi di seconda e terza categoria, riguardano biglietti che sono stati acquistati nella stessa struttura. Secondo molti italiani infatti, c’è un luogo dove è possibile comprare biglietti, che hanno maggiore probabilità di essere vincenti. Lo pensano gli acquirenti e i dati lo confermano: negli scorsi anni ci sono stati molti casi di vincite più o meno importanti proprio lì. Dove bisogna comprare i biglietti della Lotteria Italia per essere baciati dalla fortuna? (Continua dopo le foto)

Lotteria Italia, i biglietti vincenti si comprano in autogrill: cosa dicono i dati

Le aree di servizio, a quanto pare, si confermano una delle scelte migliori per acquistare un biglietto della Lotteria Italia. Infatti, dai dati dell’edizione del 2023 emerge che molte vincite sono state fatte grazie a biglietti acquistati proprio in autogrill. Uno dei cinque premi di prima categoria è andato a un tagliando acquistato in autostrada: la vincita da 2,5 milioni di euro è andata ad una persona che aveva comprato il biglietto all’Autogrill “Campagna Nord”, situato sulla Salerno-Reggio Calabria. Anche vari premi di seconda categoria e terza categoria della Lotteria Italia 2023 sono andati a chi ha comprato il biglietto in un’area di servizio. (Continua dopo le foto)

Acquistare un biglietti in un certo luogo non garantisce la vincita

In realtà non c’è alcuna certezza che recandosi in autogrill, o in qualsiasi altro rivenditore, si compri il biglietto vincente. Inoltre, un tagliando su nove circa viene acquistato lì, quindi ci sono buone probabilità che qualche vincita milionaria e molte vincite meno ingenti facciano capolino tra quei biglietti. Certo è che la fortuna ha premiato più volte negli anni chi ha acquistato biglietti nelle aree di servizio. Basti pensare che anche lo scorso anno il secondo premio era andato alla stazione “Tiburtina Sud”, situata nel tratto romano della A24. Il terzo premio dell’edizione 2021, invece, era stato vinto all’Autogrill “Flaminia Ovest”, situato a nel comune di Magliano Sabina. (Continua dopo le foto)

Come riscuotere le vincite della Lotteria Italia

Chi vince alla Lotteria Italia, si accaparra l’intero premio, senza ritenute. Il biglietto vincente, integro e in originale, va presentato all’Ufficio Premi di Lotterie Nazionali S.r.l. – Viale del Campo Boario, 56/D – 00154 Roma, che rilascerà apposita ricevuta oppure a qualsiasi sportello di Intesa Sanpaolo sul territorio nazionale. All’appuntamento bisogna presentarsi con documento d’identità; codice fiscale; iban del conto sul quale accreditare la vincita. Il premio arriva sul conto entro 45 giorni. È importante reclamare il premio entro 180 giorni dalla pubblicazione sul sito www.adm.gov.it del bollettino ufficiale.