Maurizio Battista, la moglie colpita da una terribile embolia polmonare: come sta

Alessandra Moretti, moglie 36enne di Maurizio Battista, è stata colpita da un’embolia polmonare che l’ha costretta al ricovero. Lo ha raccontato lei stessa con un post su Instagram. La donna ha condiviso un lungo messaggio nel quale ha spiegato cosa le è successo e come sta affrontando adesso la terribile malattia. Come sta ora Alessandra Moretti? (Continua dopo le foto)

Il tragico messaggio di Alessandra Moretti su Instagram

“Sono tante le cose che vorrei dire, ma da due giorni soffoco nel pianto”. Parte così il messaggio della moglie del comico, nel quale annuncia con disperazione, la malattia. “Ecco in questi casi non capisco se si è più sfortunati o fortunati, nel senso: chi stabilisce il confine tra le due cose?! Io sono pervasa da un’altalena di pensieri e emozioni passando dal ‘menomale che sono corsa a farmi controllare altrimenti sarei morta!’ al ‘ma come c*** è possibile che proprio a me? Non bevo non faccio stravizi, Eppure…’”. La Moretti non capisce perché possa esserle capitata una cosa del genere, ma una cosa è certa: è stata una fortuna che sia andata a farsi controllare. (Continua dopo le foto)

Alessandra Moretti in ospedale per embolia polmonare: come sta

Assieme al lungo messaggio, la donna ha condiviso una foto che mostra l’esito della tac alla quale si è sottoposta che spiega quanto accaduto. Moretti è stata colpita da un’embolia polmonare che ha determinato una “sub occlusione del ramo dell’arteria polmonare sinistra”, si legge nel referto medico. Non ha ancora specificato quanto sarà lungo il ricovero e quando sarà dimessa per proseguire a casa la sua convalescenza. “Senza giri di parole: sono viva per miracolo – ha raccontato la moglie di Battista ai suoi followers -. Ho avuto questa embolia polmonare a seguito di una trombosi venosa e questo trombo così cortese si è stanziato nella mia arteria e noi ci stiamo muovendo per mandarlo via…ad ogni costo!”, ha spiegato. (Continua dopo le foto)

Alessandra Moretti, le richiesta agli amici

La Moretti ha capito che non ha senso pensare al perché succedono certe cose: è giusto affrontarle e basta. Infine, la donna ha fatto una precisa richiesta. Alessandra ha bisogno di silenzio. “Ringrazio tutti i miei amici, conoscenti, parenti e chiedo perdono se non sto rispondendo alle chiamate e ai messaggi ma cercate di comprendere che sto pensando solo a mia figlia ora. Vi voglio bene e speriamo di raccontarla tutta. Ps chiedo agli amici di:

1)non commiserare (già ci penso abbastanza da sola)

2)iniziare a dirmi oddio ma come ti curano?cosa farai? Ve prego no.

3)poche domande a Maurizio che sta pensando a un po’ troppe cose per i suoi mezzi!!!

E soprattutto per Anna tutto deve proseguire…compreso lo spettacolo del papà dove lei si diverte tanto!”, ha scritto la donna.