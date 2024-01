Trovano una valigia nascosta mentre ristrutturano casa e fanno una scoperta agghiacciante

Una donna trova una valigia mentre ristruttura casa. La sua scoperta è veramente da brividi. Qualcuno l’ha addirittura paragonato ad una pellicola di genere horror. La donna, infatti, ha filmato questa incredibile scoperta ed ha pubblicato il video sui social. Il filmato è diventato virale ed ha spaventato molte persone. Quasi nessuno credeva ai propri occhi. (Continua…)

Trova una valigia mentre ristruttura casa

Una content creator ha realizzato un filmato veramente spaventoso e l’ha pubblicato sul noto social network TikTok. Il video è diventato virale in pochi minuti, così come la sua storia. La donna ha da poco acquistato una nuova casa ed ha iniziato a ristrutturarla. All’interno dell’abitazione, però, ha trovato una valigia, nascosta in un’intercapedine. Per riuscire a prendere la valigia la donna ha dovuto impegnarsi, ma una volta aperta ha fatto una scoperta veramente da brividi. La content creator pensava di vivere in un film dell’orrore. (Continua…)

La scoperta da brividi

Una donna di origine britannica ha terrorizzato gli utenti di TikTok documentando una scoperta inquietante fatta in uno spazio nascosto della sua nuova casa. Durante i lavori di ristrutturazione con il suo compagno, la donna, nel sottotetto, ha trovato un armadio chiuso a chiave e all’interno c’era una valigia. La coppia ha impiegato un po’ prima di aprire la valigia, ma una volta aperta all’interno hanno trovato una bambola spaventosa. Una scoperta da film dell’orrore. Mai se lo sarebbero aspettati. Sembra la storia di “Chuky”, il personaggio de “La bambola assassina”. (Continua…)

Le loro dichiarazioni

Durante il filmato, la donna dice: “Non pensavamo certo di trovare un cadavere. Non c’erano cattivi odori e neanche mosche“. Ma quando hanno trovato la bambola sono rimasti lo stesso interdetti: “Penso che potrebbe essere da collezione. Non sono del tutto sicura, ma c’è qualcosa di strano, specialmente perché era legata. Non so come sentirmi al riguardo, ma ecco un primo piano della bambola molto inquietante”. Il filmato, come dicevamo, è diventato virale sui social e alcuni utenti, terrorizzati, le hanno chiesto di vendere subito la casa.