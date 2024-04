“Ore14”, scelta assurda della Rai all’ultimo minuto: cosa è successo

“Ore14”, il conduttore Milo Infante è di nuovo alle prese con i cambi improvvisi richiesti dalla Rai. Già qualche tempo fa il presentatore aveva manifestato il suo disappunto per una chiusura anticipata del programma. Infante aveva quindi dovuto chiudere frettolosamente la sua trasmissione per dare la linea alla successiva. Ma ora sembra che ci sia stato un altro episodio sulla stessa linea. (Continua a leggere dopo la foto…)

Tensioni tra Infante e Balivo

Secondo quanto riportato da “LaPresse”, l’azienda pubblica avrebbe nuovamente messo in secondo piano la trasmissione “Ore14” di Milo Infante per dare più spazio a “La Volta Buona” condotto da Caterina Balivo. Se “Ore14” si occupa di cronaca, politica, attualità, “La Volta Buona” è incentrato su tematiche di costume e società con interviste e giochi. Si tratta di due format ben diversi, ma che in qualche mondo finiscono per essere in competizione nello spazio televisivo dell’emittente pubblica. Ma vediamo il nuovo episodio che ha fatto intuire le dinamiche Rai. (Continua a leggere dopo la foto…)

“Ore14”, Milo Infante cancella il servizio

Nel pomeriggio di ieri, martedì 16 aprile, è andata in onda come di consueto la trasmissione “Ore14”. Nella puntata si sarebbe dovuto essere un ampio spazio dedicato al tema della Strage di Erba, il caso che è ritornato nell’interesse pubblico dopo la discussione su una potenziale riapertura. Il conduttore Milo Infante ha però preso la decisione di cancellare il servizio all’ultimo minuto prima della trasmissione. Il motivo della scelta è piuttosto assurdo.

