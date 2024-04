Nicolas trovato morto in auto dal padre, aveva 29 anni: com’è successo

Nicolas aveva soli 29 anni ed è accaduto l’impensabile. Il terribile fatto si è verificato ieri, lunedì 15 aprile 2024, intorno alle 22. A quell’ora, il padre lo ha trovato privo di sensi in auto e ha lanciato l’allarme. Il giovane è stato intubato e trasportato in ospedale. Purtroppo però è morto una volta arrivato nella struttura sanitaria. Cos’è successo al giovane tragicamente deceduto? (Continua dopo le foto)

Caorle, ragazzo trovato morto in auto dal padre: Nicolas Ridolfo aveva 29 anni

La tragedia si è consumata a Caorle, dove Nicolas Ridolfo viveva da qualche tempo con la famiglia. Secondo le prime ricostruzioni, pare che padre e figlio fossero in auto insieme. Quando però il padre è sceso per dirigersi in casa ha visto che Nicolas non lo stava seguendo. Quando è tornato indietro per vedere cosa stessa succedendo ha trovato il figlio privo di sensi, così ha subito chiamato i soccorsi.

Nicolas è morto in ospedale

Sul posto sono giunti i soccorritori con un'ambulanza da Jesolo. Il giovane è stato trasportato in ospedale a Portogruaro, ma poco tempo dopo il suo arrivo al San Tommaso dei Battuti è morto. I Carabinieri stanno indagando per ricostruire i fatti. Al momento si parla di malore improvviso. Il padre ha raccontato quanto successo alle autorità. Cosa si è scoperto su Nicolas?

