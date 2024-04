Terremoto all’alba in Italia: la zona colpita

Varie. Terremoto in Italia. Nella notte tra il 15 e il 16 aprile 2024, una nuova scossa ha colpito l’Italia. Scopriamo insieme l‘entità dell’evento sismico, quali danni ha causato e dove si è verificato. (Continua a leggere dopo la foto)

Terremoto all’alba in Italia

Nella notte tra il 15 e il 16 aprile 2024, i Campi Flegrei sono stati scossi da un terremoto di magnitudo preliminare 2.5, segnando un evento più potente rispetto alle scosse precedenti. Registrato alle ore 05:38 e verificatosi ad una profondità di 2,6 km, l'epicentro si è localizzato nella zona di Agnano Pisciarelli. È importante notare che questo evento è stato preceduto da altri sismi di minore intensità, il più significativo dei quali ha raggiunto una magnitudo di 2.3 alle ore 04:11.

Terremoto, il monitoraggio dell’Osservatorio Vesuviano

Il recente terremoto di magnitudo 2.5 nei Campi Flegrei si inserisce in un quadro più ampio di sciame sismico che continua a interessare l'area. Caratterizzato da frequenti ma lievi movimenti tellurici, questo fenomeno ha attirato l'attenzione degli specialisti dell'Osservatorio Vesuviano, i quali monitorano costantemente la situazione. Analizzando i dati sismici e geochimici, così come la deformazione del suolo, gli esperti stanno valutando l'evoluzione dell'attività sismica nella regione. Al momento non si registrano variazioni significative nei parametri abitualmente monitorati. Tuttavia, il costante monitoraggio da parte degli specialisti rimane fondamentale per comprendere meglio la situazione e garantire la sicurezza delle persone che vivono nell'area interessata.

