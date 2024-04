Previsioni meteo di aprile, tornano gelo e temporali: le regioni interessate

Previsioni meteo per aprile 2024. Dopo le temperature quasi estive che abbiamo avuto recentemente in molte parti del nostro Paese, ritornano il freddo e le piogge, anche con temporali e grandinate. L’aria fredda che arriverà nelle prossime ore farà precipitare le temperature. Ma vediamo nel dettaglio quali sono le previsioni meteo per i prossimi giorni di aprile. (Continua a leggere dopo la foto…)

Nuovo vortice di bassa pressione

Nel week-end appena concluso abbiamo goduto di un clima da semi-estate con punte di 30°C al Sud, 26/28°C al Centro Nord nella giornata di domenica. Ma il bel tempo non durerà per molto e già si prospetta un ritorno al freddo e al maltempo. Secondo le ultime previsioni meteorologiche, un forte vortice di bassa pressione tra la Scozia e l’Islanda sta portando correnti fredde di origine polare marittima verso il Regno Unito e il Mare del Nord. L’evento sta già causando un significativo calo delle temperature in quelle zone. Presto l’area di bassa pressione si sposterà verso l’Europa centrale e successivamente raggiungerà anche l’Italia. (Continua a leggere dopo le foto…)

Torna il maltempo in Italia

Già a partire da questa sera, lunedì 15 aprile, la bassa pressione comincerà a interessare le Alpi. Nella giornata di martedì passerà oltre, portando con sé una ventata di aria fredda verso l’Italia settentrionale. Questo comporterà un aumento dell’instabilità atmosferica, con possibilità di fenomeni localmente intensi, sebbene di breve durata e non diffusi su tutto il territorio. Ma il meteo comincerà davvero a “rompersi” a partire da martedì 16. L’aria fredda in arrivo nelle prossime ore provocherà un calo delle temperature anche di oltre 15°C rispetto ai record registrati nel fine settimana. Vediamo nel dettaglio cosa ci aspetta.

