L’estate è una delle quattro stagioni in cui è diviso l’anno, segue la primavera e precede l’autunno. Nell’emisfero boreale la stagione copre l’arco di tempo che va dal solstizio di giugno (21 Giugno) fino al 20 settembre, prima dell’equinozio (21 Settembre) che inaugura l’autunno. In questo periodo dell’anno il Sole, che ha raggiunto il punto più alto rispetto all’orizzonte, comincia una discesa che termina con il solstizio d’inverno. Le temperature raggiungono i loro livelli massimi, solitamente nel pieno della stagione. Scopriamo insieme come sarà l’estate 2024 secondo gli esperti. (Continua a leggere dopo le foto)

Estate 2024, l’allarme degli esperti: temperature oltre i 40°

Nonostante manchi ancora molto all’estate 2024, in questi primi giorni di Apriele l’Italia è piombata in un clima del tutto fuori dal normale dal periodo primaverile. Un anticipo dell’estate che ha iniziato a far capolino in tutta Italia, con le temperature in rapida risalita più o meno in ogni regione. E che potrebbe essere l’antipasto di una stagione da record, quella che ci aspetta nei prossimi mesi, con temperature talmente alte (oltre i 40°) da aver già spaventato gli esperti. Attraverso le pagine del Corriere della Sera, come riportato da The social post, l’esperto di meteo Mattia Gussoni ha infatti paventato la possibilità di picchi sopra i 30 gradi in molte città, a partire dalle prossime settimane.

