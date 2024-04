Home | Superenalotto, vinti oltre 637mila euro in Italia

Vincita da oltre 637mila euro al Superenalotto in Italia. Il fortunato vincitore ha centrato il 5+1, mentre il “6” non è ancora uscito. È caccia in città a chi ha centrato la vincita. Al momento la sua identità è ancora ignota e probabilmente resterà tale. (Continua…)

Superenalotto, centrato il 5+1

Nell’ultime estrazione del SuperEnalotto è stato centrato il 5+1. Il fortunato vincitore ha portato a casa un montepremi di 637.069, 52 euro. La combinazione vincente è stata 1, 6, 7, 11, 79, 88, Jolly 15 SuperStar 26. È caccia al fortunato vincitore, ma al momento la sua identità è ancora ignota. La vincita, invece, è stata centrata nel punto di vendita Sisal Tabaccheria in viale delle Alpi, 97 D. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)