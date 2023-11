Superenalotto, 85 milioni vinti: l’annuncio da brividi del tabaccaio

Qualcuno ha vinto 85 milioni di euro al Superenalotto a Rovigo. Il proprietario della tabaccherai che ha erogato la schedina lo ha saputo nella serata di ieri, giovedì 16 novembre 2023. La sua dipendente lo ha chiamato per dagli la notizia. Si è trattato di una vincita “storica”: nessuno aveva vinto più di 40mila euro prima acquistando una schedina in quel negozio. (Continua dopo le foto)

Superenalotto, vincita da 85 milioni a Rovigo: le parole del tabaccaio

Il proprietario Giampietro Fornasiero e la dipendente Silvia Franzoso hanno aperto la tabaccherai con il sorriso in volto questa mattina. Da loro, qualcuno ha azzeccato la combinazione vincente del concorso Superenalotto di giovedì 16 novembre 2023, acquistando una schedina da 3 euro. Il vincitore ha indovinato i numeri 9-10-19-40-52-56. Il numero jolly era 50 e numero superstar 42. La fortuna lo ha portato ad una vincita della cifra da capogiro di 85.100.000 euro. “Non ci credevo all’inizio pensavo fosse uno scherzo, ma poi mi sono ricreduto. Una notte quasi insonne per lo stupore della cifra vinta. Non sappiamo ancora chi ha vinto”, ha ammesso Giampiero. (Continua dopo le foto)

Chi è il vincitore della folle cifra

“Al momento non si è palesato nessuno come vincitore della somma. La nostra tabaccheria è presente da oltre 14 anni e non avevamo mai avuto una vincita così importante”, le parole del tabaccaio. Secondo Giampiero e la sua collaboratrice, il vincitore potrebbe essere qualcuno che è passato di lì. “Quotidianamente passano diverse persone, di questi sono clienti occasionali e quindi potrebbe essere uno di loro come una persona che conosciamo. Siamo molto contenti per lui. La tabaccheria è un luogo di passaggio, quindi, potrebbe essere anche una persona non di Rovigo”, ha affermato il tabaccaio. “Avendo vinto con una schedina da 3euro, quindi, quella di base e senza un sistema potrebbe far pensare anche a questa ipotesi”, ossia al fatto che non fosse un giocatore abituale, fa sapere l’imprenditore a Il Resto del Carlino. (Continua dopo le foto)

La reazione del tabaccaio alla vittoria

Certo è che in realtà alla tabaccheria dove si è giocata la vincita non spetta una quota. “Chiaramente a noi non spetta nulla in termini economici, ma speriamo che ci venga a trovare e si ricordi di noi”, ha scherzato il proprietario che comunque spera che la fortuna abbia baciato anche il suo negozio. “Chiaramente il clamore di questa vincita potrebbe richiamare l’attenzione di altre persone per tentare la ‘fortuna’ dove per la prima volta è arrivata in questa misura. Nel recente passato abbiamo avuto vincite, ma molto più contenute e fino a 30-40 mila euro, ma così mai in assoluto. Anche per la nostra Rovigo ci sarà un’attenzione mediatica che accende i fare sulla nostra città oltre che alla tabaccheria”.