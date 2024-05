Cinema in lutto, ci lascia una vera leggenda

Varie. Cinema in lutto. Una leggenda dello spettacolo ci ha lasciato all’età di settantadue anni. La notizia della sua morte ha colpito il pubblico, soprattutto coloro che la conoscevano per il suo ruolo nel celebre musical “Grease”. Scopriamo insieme chi era e che cosa è successo. (Continua a leggere dopo la foto)

Cinema in lutto, è morta una leggenda dello spettacolo

La notizia della morte di Susan Buckner, avvenuta il 2 maggio 2024 all'età di settantadue anni, ha colpito il mondo dello spettacolo. Conosciuta per i suoi ruoli cinematografici, tra cui quello della cheerleader Patty Simcox nel celebre musical "Grease", Buckner ha lasciato un segno indelebile nell'industria cinematografica. La sua famiglia ha reso nota la triste notizia attraverso un comunicato ufficiale, in cui si legge: "Riposa in pace Susan. Il tuo talento, il tuo spirito e il tuo sorriso contagioso vivranno per sempre nei nostri cuori".

Cinema in lutto: il ricordo della famiglia

Cinema in lutto. La scomparsa di Susan Buckner, avvenuta all'età di settantadue anni, è stata annunciata dalla sua famiglia. Nel comunicato ufficiale si legge: "È con profonda tristezza che annunciamo la scomparsa di Susan Buckner, meglio conosciuta dal pubblico cinematografico come la memorabile e frizzante cheerleader Patty Simcox, che recitò al fianco di John Travolta e della defunta Olivia Newton-John nel musical di successo del 1978 Grease". Anche la figlia, Samantha Mansfield, ha condiviso un messaggio in ricordo di sua madre: "Era magica. Era la mia migliore amica. E mi mancherà ogni giorno. Sono stata fortunata ad avere una madre così luminosa e ora l'ho come un angelo".

