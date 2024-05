Tragico frontale tra auto, poi la tremenda scoperta: chi perde la vita

Ieri sera, 7 maggio è avvenuto un tragico incidente stradale a Clusone, in provincia di Bergamo. Il frontale tra due auto è stato particolarmente violento e qualcuno ha perso la vita. È successo tutto intono alle 22:40 all’altezza di San Lorenzo di Rovetta.

Tragico frontale tra auto

Un tragico frontale fra due auto, uno schianto tremendo: ieri sera a Clusone, in provincia di Bergamo, sulla ex statale 671, sono rimaste coinvolte due vetture. Erano circa le 22,40, l’asfalto sulla provinciale della Val Seriana era bagnata, ma non è ancora chiara la dinamica dell’incidente su cui indagano i carabinieri: sembra che una delle due auto abbia invaso la corsia opposta, scontrandosi con l’altra. Nell’impatto c’è stata una giovane vittima. (continua dopo la foto)

Vittima e feriti

È morta sul colpo una bambina di 8 anni nel tragico incidente avvenuto ieri sera. Suo fratello di un anno di più è rimasto ferito, come la nonna di 60 anni, che era alla guida della Seat Ibiza grigia che si è scontrata con una BMW 320 nera, con a bordo un uomo di 47 anni e una donna di 60, entrambi di Clusone. Anche loro rimasti feriti.

Sul posto il 118 ha inviato due elicotteri, giunti da Brescia e da Sondrio, due automediche e tre ambulanze (Da Predore, Colzate, la Croce Blu di Gromo), mentre i vigili del fuoco sono intervenuti con due mezzi dai distaccamenti di Clusone e Gazzaniga. I soccorritori hanno lavorato a lungo e tutti sono stati trasportati con i due elicotteri e le ambulanze in diversi ospedali: La nonna, in condizioni gravi, è stata portata a Brescia in Elisoccorso, gli altri sono stati portati in ambulanza all’Humanitas Gavazzeni e all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Per i rilievi sono invece intervenuti i carabinieri del Nucleo radiomobile della compagnia di Clusone, cui ora spetterà il compito di chiarire le responsabilità dell’accaduto. I mezzi, completamente distrutti, sono stati posti sotto sequestro e sono stati avviati tutti gli accertamenti del caso.