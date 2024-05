Home | Ventotto bambini intossicati in piscina, tre finiti in ospedale: cos’è successo

Milano, ventotto bambini tra i 3 e i 5 anni sono stati intossicati dopo essere stati in piscina. Tre dei piccoli si trovano in ospedale. Cosa è successo. (Continua a leggere dopo la foto…)

Attimi di paura a Milano

La notizia è di oggi, 7 maggio 2024, e ha generato attimi di paura in una piscina di Milano. I vigili del fuoco hanno reso noto che un adulto e ventotto bambini di età compresa tra i tre e i cinque anni sono rimasti intossicati. Il gruppo si trovava all’interno della piscina “Jacarandà” in via Procaccini a Milano e hanno cominciato ad accusare alcuni sintomi. (Continua a leggere dopo la foto…)

28 bambini intossicati in Piscina

Tre dei ventotto bambini e l’adulto hanno accusato i sintomi più acuti e sono stati trasportati in ospedale dal personale del 118. I sintomi sono stati perlopiù respiratori (con tosse e irritazione delle vie aeree). Nessuno di loro sembra in condizioni preoccupanti. Seppure non sia ancora noto a cosa sia dovuta l’intossicazione, i Vigili del Fuoco hanno reso noto che il gruppo di bambini possa essersi sentito male per gli eccessivi vapori inalati all’interno dello stabile che ospita la Piscina.

