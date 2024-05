Terremoto, altra scossa in Italia: cresce la paura

La terra continua a tremare. Una nuova scossa di terremoto di magnitudo 2.6 si è verificata questa mattina alle 7:29. Il sisma è stato avvertito dalla popolazione generando paura. Non risultano danni a persone o cose. Vediamo nel dettaglio dove è successo.

Terremoto, altra scossa in Italia

Non si ferma lo sciame sismico che da mesi sta colpendo la zona dei Campi Flegrei a Napoli. Questa mattina, mercoledì 8 maggio, alle 7:29 del mattino ora italiana, si è verificata un’altra scossa di magnitudo 2.6, nettamente avvertita dalla popolazione residente nella zona della Solfatara. La sua percezione è stata segnalata anche nei quartieri dell’area occidentale di Napoli, come Pianura, Agnano e Bagnoli, oltre che a Quarto, centro popoloso dell’area flegrea, e a Pozzuoli, nelle zone di via Campana e via Pisciarelli. Inoltre, durante la nottata, poco dopo le 5 del mattino, si è registrato un altro evento sismico nella stessa area. (continua dopo la foto)

Secondo quanto riporta il bollettino di Sorveglianza dei Campi Flegrei per il mese di aprile 2024 emergono dati poco rassicuranti: “Il numero di terremoti registrato nel corso del mese di aprile 2024 risulta, attualmente, il più elevato a partire dalla ripresa di questa fase bradisismica iniziata nel 2005“. Finora sono 1.252 i terremoti registrati ai Campi Flegrei nel mese scorso. Il più forte, il 27 aprile, di magnitudo 3.9, alle 3,44 di notte. Mentre si sono avuti 14 sciami sismici in 30 giorni. Il suolo si è alzato di 3 centimetri, rispetto alla media di 1 centimetro al mese tenuta finora. Ma il sollevamento è avvenuto “con andamento discontinuo”.