Italia, incidente stradale per il campione di Serie A: cos'è successo – Incidente stradale ieri sera, lunedì 6 maggio 2024, intorno alle ore 19:30 in via Ferruccio Busoni a Empoli davanti al teatro Shalom.

Incidente ad Empoli. Un Suv Mercedes di colore grigio ha centrato due veicoli in sosta, prendendo in pieno un furgoncino e colpendo un’altra auto. Per fortuna non ci sono stati feriti, non sono intervenute ambulanze. Sul luogo però è sopraggiunta la polizia per i rilievi e ricostruire la dinamica dell’impatto. (continua a leggere dopo le foto)

Incidente ad Empoli: coinvolto Niang

Testimoni oculari hanno riportato che a bordo del SUV c’erano due persone, una delle quali potrebbe essere il calciatore dell’Empoli M’Baye Niang. Di rilievo che quest’ultimo è stato coinvolto in un altro incidente stradale a Empoli lo scorso 20 febbraio.

